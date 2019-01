Das große Aufatmen: Vorräte sind im Sperrgebiet

Am Sonntag spitzt sich Lage wieder zu

Denn: Die Zeit ist knapp. Schon Freitagnachmittag geht das Fenster wieder zu, ehe sich am Sonntag die Lage weiter zuspitzt. „Wir haben jüngst in 48 Stunden über einen Meter Neuschnee gehabt, und eine ähnliche Menge wird es dann in den betroffenen Regionen auch wieder von Sonntag bis Dienstag geben. Erst ab Mittwoch sollte es von der Tendenz her besser werden“, prognostiziert ZAMG-Meteorologe Christian Pehsl.