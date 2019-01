Schlüsseldienst mit bis zu 1196 Euro pro Stunde

Horrorpreise bei Schlüsseldiensten wurden in jüngster Zeit in Tirol immer wieder angezeigt, das bewiesen auch Polizei-Pressemeldungen. Was ein 26-Jähriger verlangte, haute seine Kunden sprichwörtlich aus den Socken. Wegen Stundensätzen von bis zu 1196 € stand der Deutsche nun wegen Sachwuchers am Landesgericht.