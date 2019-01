Mit abgebrochener Bierflasche zugestochen

Ein 19-Jähriger hat sich am Mittwoch bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen versuchten Mordes und versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung verantworten müssen. Der Afghane soll einem Landsmann beim Mirabellplatz in Salzburg mit einer abgebrochenen Bierflasche in den Hals und Nacken gestochen haben. Der Angeklagte sprach von Notwehr, weil er attackiert worden sei.