„Es war einmal die Urzeit“ - Wissen für Kinder

Was ist Zeit, was ist Zeit..

Wer erinnert sich denn noch an die liebevoll gezeichnete Zeichentrickserie die Anfang der 80er auf den Bildschirmen flimmerte? Das eingängige Lied „Tausend Jahre sind ein Tag“ von Udo Jürgens steckt noch Jahrzehnte später in den Gehörgängen und man kann sich noch an viele der Geschichten rund um die Menschheit erinnern. Mit dem Imprint Toonfish hat der Splitter Verlag die Möglichkeit wahr genommen, die französische Comicadaption auch deutschsprachigen Lesern zugänglich zu machen.



Wir beginnen, wie könnte es anders sein, in der Steinzeit. Maestro, der bekannte Erzähler der Reihe, fängt in sympathischen Rahmenhandlung spannendes Wissen ein und bereitet es für jede Altersgruppe verständlich auf. Ihm zur Seite gestellt sind natürlich wieder Adam, Eva, Jumbo, Klotz, das Ekel und Memory - sie werden in den Erzählungen wieder verschiedene Rollen einnehmen. Mal sind sie die Guten, mal die Bösen und mal begreift man schnell, dass es nicht so leicht ist etwas in Schwarz und Weiß einzuteilen.