Hedges (22) war 2017 für den Oscar als bester Nebendarsteller in dem Drama „Manchester by the Sea“ nominiert. Auch in „Ben is Back“ überzeugt er in der Rolle des kaputten Süchtigen. Der Film wurde von Peter Hedges, dem Vater des Jungschauspielers, inszeniert. Der Autor von Filmen wie „Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa“ und „Dan - Mitten im Leben!“ lieferte auch das Drehbuch.