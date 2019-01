Den Erfolg anderer nachahmen? Kann aufgehen, muss es aber nicht. Bei „Kalte Füße“ ist Letzteres der Fall. Anstatt in „Fack Ju Göhte“-Manier für Lacher zu sorgen, ist diese Liebeskomödie um einen Kleinkriminellen, der unfreiwillig zum Krankenpfleger wird, auf einen stummen und äußerst grantigen Patienten trifft und sich in dessen Enkelin, die zufällig Polizistin werden will, verliebt, einfach vergeudete Lebenszeit.