The Little Cat: Teure Tretmühle für fette Katzen

The Little Cat wurde am Dienstag bei der CES vorgestellt. Käufer müssen dafür umgerechnet knapp 1600 Euro auf den Tisch blättern. Die LED-Leuchten sind so programmiert, dass die Stubentiger instinktiv den Lichtsignalen folgen. Dadurch werden die Tiere zunächst auf das Gerät gelockt und danach dazu gebracht, konstant entweder in die eine oder in die andere Richtung zu laufen.