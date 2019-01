Baum stürzte wegen großer Schneelast auf die A12

Es schneit in Tirol munter weiter, viele Bäume halten der großen Schneelast mittlerweile nicht mehr stand. Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden stürzte in Angath ein Baum auf die Inntalautobahn und traf einen Lkw. Es gab zum Glück keine Verletzten. Zudem kam es im Unterland sowie in Innsbruck zu Stromausfällen.