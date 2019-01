Ärztezentren in steirischen Bezirken im Aufwind

Neue Landärztin in Eibiswald

Während man in Admont noch immer auf der Suche nach geeignetem Personal für das geplante Gesundheitszentrum ist, ist man im weststeirischen Eibiswald schon am Ziel angekommen: Am Montag ordinierte Sabine Reiterer erstmals im neuen Ärztezentrum der 6500 Einwohner zählenden Gemeinde. 750.000 Euro wurden in die Schaffung der Infrastruktur (Grundankauf inbegriffen) investiert, in die sich weitere Ärzte einmieten können.