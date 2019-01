Fossil eines prähistorischen Hirsches entdeckt

Wirbelsäule und Nacken in „Lebenshaltung“

Es sei „unglaublich“, dass Wirbelsäule und Nacken in ihrer „Lebenshaltung“ zu sehen seien, sagte der Leiter des Paläontologischen Museums von San Pedro, Jose Luis Aguilar. „Dieses kleine Tier wird uns Details über eine Zeit in unserer Prähistorie liefern, in der die Umwelt, in der sie lebten, ziemlich anders war als heute.“