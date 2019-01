Schnee: Straßen und Skigebiete in OÖ gesperrt

Der Neuschnee war heiß ersehnt, doch jetzt sorgt er besonders im südlichen Bergland fürs kalte Grausen, denn Koppen-, Pötschen-, Hengst- und Pyhrnpass sind gesperrt. Und die „weiße Pracht“ wird auch in den Skigebieten nicht mehr nur als Segen betrachtet. Gestern standen auf der Wurzeralm und am Krippenstein die Seilbahnen still, im Skigebiet Dachstein-West wurden die Anlagen in Annaberg aufgrund der Lawinengefahr geschlossen. Am Feuerkogel und am Kasberg war nur ein Teilbetrieb möglich.