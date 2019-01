Neue Schulbehörde kämpft mit alten Problemen

Die Ferien sind vorüber, die Kinder gehen in den Endspurt fürs Wintersemester. Nicht am Ende, sondern am Start steht eine neue Behörde: Die Bildungsdirektion, die in Tirol wesentliche Veränderungen in der Verwaltung bringt. Bildungsdirektor Paul Gappmaier muss sich aber auch mit alten Problemen herumschlagen.