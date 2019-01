Erst zur Matura, dann ab nach Hollywood

Vom Drehbuch über ein Casting, das selbstständige Bedienen der Kamera bis hin zum Schneiden des Videomaterials, soll so ein Imagefilm entstehen. „Einige Schüler und Lehrer wurden an zwei Drehtagen eingeteilt“, erklären die Filmemacherinnen. Zum Glück zeigten sich alle kooperativ, und auch kleine Störungen im Unterricht wurden ausnahmsweise erlaubt. Im Unterricht – alle vier haben den Schwerpunkt Medieninformatik gewählt – gab’s die Grundlagen, der Rest ist „learning by doing“. Unterstützt werden die Schülerinnen von Film-Produzent und Meisterfotograf Patrick Sommeregger-Baurecht.