Snowboarder überlebte eine Nacht in Schneehöhle

Ein Mitarbeiter der Seilbahnen entdeckte den Vermissten schließlich am Sonntag gegen Mittag, als er mit seinem Fernglas von der Gondel aus die Umgebung inspizierte. Bergretter aus Zell am See, Fusch, Kaprun und Saalfelden machten sich sofort auf den Weg. Da ständig Schneebretter abgingen wurde aber schließlich entschieden, dass der Deutsche von oben geborgen werden muss. Eine Rettermannschaft fuhr in der Folge mit der Gondel genau über den Graben, in dem der junge Mann festsaß. Einer der Helfer seilte sich zu dem Deutschen ab, sicherte ihn mit Gurt und Seil und ließ sich dann mit dem Mann wieder in die Gondel ziehen.