Arnautovic-Tor bei „Hammers“-Sieg gegen Birmingham

Mit einem Tor nach nur 109 Sekunden hat Marko Arnautovic gegen Zweitligist Birmingham City den Grundstein für West Hams 2:0-Erfolg in der dritten Runde des englischen FA-Cups gelegt. Am Samstag wurde Österreichs Team-Fußballer von Trainer Manuel Pellegrini aber schon in der 20. Minute ausgetauscht. Es dürfte sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben.