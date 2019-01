Dygruber carvte in die Punkte

Mit Bernadette Schild (in Zagreb Achte) und Dygruber gehen am Dienstag in Flachau gleich zwei Salzburgerin mit guten Chancen in den Nachtslalom. „Auf Flachau freue ich mich schon ganz extrem“, strahlte Dygruber. „Ein absolutes Heimrennen, zu dem ganz viele Leute von mir kommen werden.“