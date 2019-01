Aufatmen in Thailand: Tropensturm „Pabuk“ vorbei

Großes Aufatmen in Thailand: Nachdem befürchtet worden war, dass der Tropensturm „Pabuk“ mehrere Urlauberinseln wie Ko Samui verwüsten wird, ist der Sturm in der Nacht auf Samstag ohne die befürchteten schlimmen Schäden mit heftigen Böen und starkem Regen über die Ferienparadiese hinweggezogen. Es kam lediglich zu Überschwemmungen, in manchen Orten wurden Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt.