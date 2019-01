„Pabuk“ traf auf Küste und hält Touristen in Atem

Menschenleere Strände und verbarrikadierte Häuser dominieren derzeit Aufnahmen von der sonst so belebten Küste Thailands. Umgestürzte Bäume und Strommasten sind auf den Fotos zu sehen. In Küstengegenden bauten Bewohner Schutzwälle aus Sandsäcken. Vielerorts brachten sie Hab und Gut in Sicherheit.