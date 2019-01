„Es war Zeit“: Jim Parsons erklärt „Big Bang“-Aus

Nicht nur die Millionen Fans der Serie, auch Hauptdarstellerin Kaley Cuoco alias Penny hatte im Sommer des Vorjahres geschockt auf die Vermeldung des Serienendes gezeigt. „Die Fahrt war ein wahrgewordener Traum und so lebensverändernd, wie sie nur sein konnte“, schrieb Cuoco damals auf Instagram. „Egal, wann sie geendet wäre, mein Herz wäre immer in zwei Teile zerbrochen. Während ich in Tränen ertrinke, versprechen wir, euch die beste Staffel bisher zu liefern“. Erst am Donnerstag postete die Schauspielerin ein Bild von den aktuellen Dreharbeiten der noch kommenden Folgen.