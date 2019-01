Auch Schlager wird in Flachau zum Charity-Hit

Auf die Organisatoren des „Nightrace“ in Flachau wartet vorm Dienstag-Highlight im Ski-Weltcup noch ein anstrengendes Wochenende – die massiven Schneefälle halten die vielen freiwilligen Helfer auf Trab. Zumal am Montag alles angerichtet sein muss. Denn schon am Abend vorm Damen-Klassiker steppt in Flachau beim Charity-Rennen der Bär.