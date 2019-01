Retter zur „Krone“: „Ihr gebt mir neue Hoffnung“

Für Peter Zierfuß aus Thüringen brach die Welt zusammen, als erdie Diagnose Blasenkrebs erhielt. Seine Ehefrau Andrea überredete ihn dazu, vor der ersten Behandlungeinen Urlaub in Österreich zu machen. Zum ersten Mal bereisten siemit dem Wohnmobil das Land.Zwei Tage vor der geplanten Rückfahrt in ihre Heimat landeten sie in St. Gilgen am schönen Wolfgangsee. Dort verwandelte sich der Erholungsurlaub in einen Albtraum.