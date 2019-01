In der Schnee-Hölle kam für Neubauer früh das Aus

„Wir sind extrem enttäuscht“, meinte Neubauer, der als einer der Topfavoriten auf seinen ersten Sieg bei der Jänner-Rallye galt. Der aber versprach: „Wir kommen noch stärker zurück!“ Teamchef Max Zellhofer resümierte: „So will man nicht in die Saison starten. Dass der Fiesta jetzt auch noch beschädigt ist, macht die Sache auch nicht besser. Wir müssen in aller Ruhe analysieren, wie es bei einem nagelneuen Teil zu so einem Defekt kommen kann. 2017 hat uns eine ganz ähnliche Situation den Staatsmeisterschaftstitel gekostet.“ Weiter geht‘s im März mit der Rebenlandrallye in der Steiermark.