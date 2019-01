Achtung, heiß! Diese Speisen heizen von innen ein

Wasabi

Die grüne Paste, auch „japanischer Meerrettich“ genannt, ist wie sein „Bruder“, der Kren ebenso ein Kreuzblütengewächs. Am schärfsten schmeckt das verdauungsfördernde Wasabi übrigens frisch gerieben. Nettes Detail am Rande: als Reibe wurde in früheren Tagen gerne ein Haifischgebiss mit seinen winzigen, tiefsitzenden Zähnchen verwendet. Die Ursache für den Thermo-Effekt sind die Senföle, die einem ganz schön die Röte ins Gesicht treiben können, wenn man zu viel davon erwischt. Verzehrempfehlung: Zu Sushi und Co sowieso ein Muss, als Wasabikruste mit Erdnüssen oder z.B. als Beilage zum Flusskrebsgröstel.