1466 Lehrstellen offen, aber nur 424 Interessenten

Land erweitert Berufsorientierung

Zahlreiche Aktionen hat das Land zur Förderung der Lehre für heuer geplant. „Im Mittelpunkt steht der Ausbau der Berufsorientierung“, erklärt Bildungs-LR Beate Palfrader (ÖVP). Landesweit sollen ab dem Schuljahr 2019/2020 für alle Kinder der 7. Schulstufe verpflichtend Interessenschecks durchgeführt werden. Am 24. Jänner findet zudem der Tag der Lehre statt, an dem in der Messe Innsbruck umfassend informiert wird.