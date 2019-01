Schimpfen wie ein echter Wiener

Darum sollten Sie Dampf ablassen

Was passiert im Gehirn, wenn wir schimpfen? Man kann es sich vorstellen wie ein Gewitter. Zunächst stauen sich negative Emotionen wie eine Gewitterwolke an. Dadurch entsteht eine Erregung. Sobald man ein Schimpfwort loslässt, entlädt sich die Wolke durch einen Blitz. Durch den Kraftausdruck wird die Erregung im Gehirn also schlagartig abgebaut. Seine negativen Gefühle nicht rauszulassen kann daher auch zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen und beispielsweise ein Magengeschwür verursachen. Anstatt die Wut in sich hineinzufressen, sollten Sie diese lieber rauslassen - auch wenn dabei ein Schimpfwort fallen muss.