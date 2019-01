Das sind die beliebtesten Hauben des Winters

Kennen Sie das? Der Wind weht Ihnen frostig um die Ohren und auch die Stirn fühlt sich an, als ob bald Eisblumen darauf wachsen. Ohne Schutz sind Sie der klirrenden Kälte ausgeliefert wie die Maus der Katze. Dabei ist es mit der richtigen Ausrüstung kinderleicht, den Kopf auf Wohlfühltemperatur zu halten, mit einer schicken Haube bewahren Sie auch in der kalten Jahreszeit einen behaglich warmen Kopf. Sehen Sie sich die beliebtesten Modelle dieser Saison an und suchen Sie sich am besten gleich eine aus - so zeigen Sie dem Winter die lange Nase.