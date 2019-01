Mark Forster: „Entwicklung im Pop ist derzeit gut“

Hat dich das viele Reisen als Typ verändert?

Das kann man selbst schlecht beurteilen, wie man sich weswegen verändert hat, aber ich denke schon, dass Reisen und wohin zu fahren für jeden wichtig ist. Die Uganda-Reise hat mir gezeigt, dass ich von Afrika überhaupt keine Ahnung hatte. Ich war zuerst in Südafrika und bin dann nach Uganda geflogen und da erst draufkommen, dass das ganze sieben Stunden entfernt ist. Die Leute dort haben mir dann erzählt, dass Uganda eher das Schweden von Afrika ist, in Kongo viele Asis leben und es in Äthiopien eher langweilig ist, so wie in Deutschland. Man fasst Afrika sehr schnell in seinem Kopf als eine Sache zusammen, was eigentlich aber totaler Schwachsinn ist. In Südafrika spürt man an jeder Ecke die Apartheid und den rassistischen Vibe, auch wenn heute schon vieles besser ist. In Uganda gibt es das Rassismuskonzept gar nicht so wirklich und so habe ich das auch wahrgenommen.