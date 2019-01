Das Salzburger Neujahrsbaby heißt Simon Andreas

Der erste Salzburger des Jahres 2019 dürfte aus dem Pongau kommen: Simon Andreas erblickte genau 30 Minuten nach Mitternacht im Krankenhaus in Schwarzach im Pongau das Licht der Welt. Der 3.300 Gramm schwere und 51 cm große Bub ist das erste Kind für die Eltern, teilte das Spital in der Silvesternacht mit. Er kam per Spontangeburt zur Welt.