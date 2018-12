Landwirtin steckte fest: Komplexer Bergeeinsatz

Am Sonntag in der Früh sind 40 Helfer der Feuerwehr zu einer Menschenrettung in der Steiermark ausgerückt. Aus nicht näher bekannten Umständen war eine Frau gegen 7.15 Uhr bei einem landwirtschaftlichen Anwesen im Bezirk Murtal in eine Förderanlage geraten. Sie wurde dabei mit ihrem rechten Fuß eingeklemmt.