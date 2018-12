Kärntner mit Höllentempo auf der „Süd“

Beamte der Polizeiinspektion Lehmanngasse wurden Freitag um 10.30 Uhr zu einem Randalierer an einer Tankstelle in der Ketzergasse alarmiert. Als die Beamten den 49-jährigen Kärntner im Auto stoppen wollten (Symbolfoto), drückte er das Gaspedal durch und raste in Richtung Südautobahn. „Ein Kollege musste zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden“, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer.