Positive Wende für Familie von totem Mädchen (17)

„Die Betreuung unserer Tochter war zu leger“

Kritik übten die Eltern an der Betreuung seitens des Netzwerkes. Im Laufe der Jahre wurde die Tirolerin in mehreren Unterkünften einquartiert. „Mit 16 Jahren kam sie zum Beispiel ins Boardinghouse am Mitterweg, in dem bekanntlich Prostituierte und Drogendealer ein- und ausgehen“, schildert ihre Mutter und fügt hinzu: „Dann wurde sie in einer Wohnung in Telfs untergebracht. Sie hatte Kontakt mit Afghanen, die Drogen in ihrer Wohnung bunkerten.“ Ihre letzte Wohnung befand sich in der Innsbrucker Bogenmeile.