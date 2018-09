Drei tote Mädchen: Kein Verfahren gegen Freunde

„Opfer hätte überlebt“

Die Ermittlungen wurden nun abgeschlossen. Der „Tiroler Krone“ liegen ein Auszug des Sachverständigengutachtens sowie die Begründung von Seiten der Staatsanwaltschaft vor. Laut des Gutachtens fielen den beiden Freunden in jener Nacht am Mädchen ein ungewöhnliches Schnarchen, eine auffällige Atmung sowie vermehrte Speichelproduktion auf. „Wenn zu diesem Zeitpunkt die Rettungskette in Gang gesetzt worden wäre, dann hätte das Opfer die Vergiftung bei entsprechender notärztlicher Therapie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überlebt“, heißt es weiter im Gutachten.