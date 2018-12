Brexit-Panik bei den Salzburger Firmen

Der Brexit kommt – genau heute in drei Monaten, also am 29. März 2019. Egal, ob mit oder ohne Abkommen, über das im Jänner abgestimmt werden soll. Die Salzburger Unternehmen, die jährlich Waren im Wert von 481 Millionen Euro ins Königreich exportieren, bereiten sich vor. Und beobachten gespannt die Lage.