Magic Manuel im Oval

Nicht mit Visionen, sondern mentaler Stärke beeindruckt Manuel Horeth in seiner Show „Mythos“. Am 4. Jänner wird er im Oval im Europark die Besucher mit faszinierenden Gedankentricks und einem Spiel mit Emotionen in die Irre führen sowie eines Besseren belehren. Denn mit raffinierten Tricks kann „Magic Manuel“ selbst die hartnäckigsten Entscheidungen beeinflussen, so dass man sich letztendlich fragt: „Wie funktioniert das eigentlich?“.