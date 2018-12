Lokalaugenschein nach Mord in Tiroler Asylheim

Nach dem tödlichen Ehestreit in der Nacht auf den Stefanitag in einem Innsbrucker Asylquartier wurde am Donnerstag die Leiche des Opfers (23) obduziert. Die Annahmen der Ermittler wurden bestätigt: Reine Körpergewalt hat zum Tod der zweifachen Mutter geführt. Der Tatverdächtige (37) wurde in die Justizanstalt eingeliefert. Die „Tiroler Krone“ machte einen Lokalaugenschein im Flüchtlingsheim, in dem es zur Bluttat gekommen war. Darüber hinaus gibt es einen Schlagabtausch zwischen FPÖ und Grünen.