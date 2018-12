Sänger (20) ging bei Kreuzfahrt über Bord

Hough performte das Musical „Grease“ an Bord des Kreuzfahrtschiffes. Am 25. Dezember trat der Sänger seinen Dienst nicht an. Durch Aufnahmen aus Überwachungskameras wurde schließlich herausgefunden, dass sich der junge Mann am Tag seines Verschwindens um 4 Uhr früh auf Deck 5 befand - auf diesem befinden sich das Theater, Bars und das Hauptrestaurant. Danach verliert sich die Spur.