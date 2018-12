Messer in Betonpoller auf Wiener Christkindlmarkt!

Am Tag vor Weihnachten besuchte Kurt P., ein langjähriger „Krone“-Abonnent, den Christkindlmarkt im Wiener Prater, um fürs Fest ein wenig in Stimmung zu kommen. Mit flauem Magen sah er die klobigen Betonpoller vor dem Eingang stehen. Er habe seit der Serie an Terroranschlägen der vergangenen Monate und Jahre sowieso ein ungutes Gefühl beim Besuch solcher Märkte, gibt er im Gespräch mit der „Krone“ zu.