Feiere am 26. Jänner mit beim Marvel Neustart!

Hier ist für Jeden Etwas dabei

Comicserien sind oft vergleichbar mit dem Neustart von Fernsehserien oder dem Beginn der nächsten Staffeln. Man kann überall einsteigen, manche Sachen versteht man besser wenn man von Anfang an dabei ist, aber das Meiste ergibt sich im Kontext. Besonders da der Stuttgarter Verlag der sich im europäischen Raum um die DC- und Marvelhelden kümmert, am Anfang jeden Comics eine kurze Übersicht über die Geschehnisse und Charakter bietet und am Ende die meisten Anspielungen erklärt. Der Neustart heißt in diesem Fall, das Hefte wie Deadpool, Spider-Man und die Avengers wieder mit einer Nummer 1 starten und einen Neubeginn darstellen. Von diesen drei Serien gibt es dann auch in dem am 26. Jänner in den meisten Läden verfügbaren Gratis Comic jeweils drei kleine Vorschauen. Zusätzlich gibt es, so lange der Vorrat reicht, viele Gratis Extra wie Pins, Postkarten und Baumwolltaschen.



Ideal für Unentschlossene und Schnäppchenjäger! Bei vielen Läden kann man dann auch gleich ein Abo aufmachen, durch die Regale stöbern oder eins der seltenen exklusiven Variants erstehen, die zur Feier des Tages auf den deutschsprachigen Markt gebracht werden. Es ist nicht die perfekte Ausrede, das Haus zu verlassen, aber eine verdammt Gute.