Aubameyang-Doppelpack bei Arsenal-Heimsieg!

Danach musste Arsenal noch einmal zittern. Erst in der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Alex Iwobi (91.) für den Endstand. Arsenal zog mit dem elften Saisonsieg in der englischen Premier League mit dem Tabellenvierten Chelsea gleich, der später am Samstagnachmittag daheim gegen Leicester City verlor - nähre Infos dazu gibt’s HIER!