Wünsche „pflücken“: Christkind, bitte kommen!

„Es ist so einfach, einen Menschen glücklich zu machen“, resümiert Projektkoordinatorin Karin Strempfl von der „Freiwilligen Börse“ in Gleisdorf. Das macht die Bescheidenheit der heuer abgegebenen Wünsche einmal mehr deutlich: So freut sich ein Teilnehmer, dass er einem 80-jährigen ehemaligen Schiedsrichter ermöglichen kann, noch einmal ein Spiel des FC Gleisdorf zu besuchen. Ein Kind wird durch eine gemeinsame Übungsstunde am Klavier glücklich gemacht.