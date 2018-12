„Obus-Krise kann jeden Tag wieder ausbrechen“

Zu wenig Personal: Vorstandssprecher Leonhard Schitter, der wegen der Krise den Bereich Verkehr an sich gezogen hat, sicherte zu, dass die Zahl der Fahrer auf 280 aufgestockt wird – 30 sollen damit zusätzlich kommen. Derzeit sei nur die Hälfte des zusätzlichen Personals in Ausbildung. „Es dauert bis Anfang März, bis die Leute dann voll einsatzfähig sind. Und erfahrungsgemäß bleibt nur ein Drittel der Neueinstieger langfristig erhalten“, so die Mitarbeiter. Gleichzeitig würden alleine Ende Dezember acht Fahrer in Pension gehen.