Diese süße Weihnachtskarte verschickt Kanzler Kurz

Merkel, Macron und Lauda unter Adressaten

Das Werk des Neunjährigen ziert nun die offizielle Weihnachtspost des österreichischen Bundeskanzlers. Kurz verschickt die Karte an mehr als 700 seiner Kontakte in aller Welter - darunter Staats- und Regierungschefs wie Angela Merkel, Emmanuel Macron oder Theresa May, aber auch österreichische Größen wie Niki Lauda oder Christiane Hörbiger.