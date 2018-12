Die passende Pin-Bindung für jeden Skitouren-Typ

Die clevere Bindung für anspruchsvolle Skitourengeher: Die TÜV-zer­tifizierte ST Rotation 10 überzeugt durch maximale Sicherheit und ein einfaches Handling bei gleichzeitig geringem Gewicht. Highlight des Modells ist der rotierende Vorderbacken, der Schläge ausgleicht und damit Früh- bzw. Fehlauslösungen in der Abfahrt wirksam verhindert. Als Weiterentwicklung der Radical ST präsentiert sich die ST Rotation 10 mit neu integrierter Mittenzentrierung, wodurch größtmöglicher Einstiegskomfort auch in unwegsamem Gelände garantiert wird. Dank ihrer leichten 599 Gramm und der zweistufigen Steighilfe empfiehlt sich die ST Rotation 10 als perfekter Be­gleiter für lange Anstiege bzw. ausgedehnte Tourentage sowie in steilem Gelände. Die Pin-Bindung lässt sich auf die Auslösewerte zwischen 4-10 einstellen. In der Längeneinstellung bietet die ST Rotation 10 22,5 mm Spielraum in beide Richtungen und ist dadurch sehr flexibel einsetzbar. Ein Anpressdruck von 10 mm garantiert, dass auch bei Durchbiegung des Skis die Auslösewerte konstant bleiben. Seitliche Anschläge sorgen für eine maximale Kraftaufnahme bei seitlichen Schlägen und erleichtern das Einsteigen in die Bindung. Das Modell wird komplett in Europa hergestellt und ist in vier Breiten verfügbar. Ein Skistopper ist standardmäßig integriert und natürlich ist die ST Rotation 10 auch mit Harscheisen kompatibel. Für die stärker abfahrtsorientierten Freetourer bietet DYNAFIT mit der ST Rotation 12 ein weiteres, ähnliches Modell, das auf den maximalen Z-Wert 12 eingestellt werden kann. Breiten: 90 mm, 105 mm, 120 mm, 135 mm (UVP 510 Euro bei 105 mm)