Der Baumhaus-Traum um 150.000 Dollar aus den USA

Wer einen Wald mit hohen Bäumen sein Eigen nennt, der kann ein Baumhaus der Superlative auf seinen Wunschzettel setzten, wie es zurzeit in Bonny Doon nahe Santa Cruz in Kalifornien hoch in den Bäumen baumelt. Das Baumhaus mit 64 rautenförmigen Fenstern, das die Form eines Kiefernzapfens hat, ist für 150.000 US-Dollar (umgerechnet rund 132.000 Euro) zu haben.