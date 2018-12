Andreas Gabalier: „Werde kein Frühpensionist“

Die schönsten Momente während seiner Hallentour, „das sind die Schmunzel-Momente, die ich mit den Menschen erlebe. Aber auch, dass die Leute auch die Lieder aus dem neuen Album so gut angenommen haben. Und die Kinder, speziell in Salzburg, die in Scharen dabei waren - also, es ist schön zu sehen, dass da noch einiges nachkommt . . .“ Der Auftritt in Wien ist für ihn „so ein bisserl etwas, wie heiliger Boden, weil wir 2012 hier so richtig begannen. Es war das erst achte Konzert, das wir auf DVD gebracht haben, hat den Schub für den Deutschland-Erfolg eingeleitet.“