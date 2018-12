Leipzigs Laimer: „Einfach nur enttäuschend“

Ihre Enttäuschung konnten die Spieler nicht verbergen: RB Leipzig ist trotz Schützenhilfe des Bruderklubs aus Salzburg in der Gruppenphase der Europa League ausgeschieden. Gegen den zuvor punktlosen norwegischen Rekordmeister Rosenborg Trondheim kamen die Sachsen am finalen Vorrundenspieltag nicht über ein 1:1 hinaus. Hier im Video sehen Sie, was Konrad Laimer und Willi Orban nach dem Spiel zu sagen hatten.