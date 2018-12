Graz: So wird auf Pflegeskandal in Klinik reagiert

Neuer Bettentrakt soll rasch kommen

Auch Volksanwalt Günther Kräuter, der sich mehrmals kritisch zur Abteilung geäußert hat, wurde der Zwischenbericht präsentiert. Er erkennt positive Entwicklungen (so gibt es ab 1. Jänner wieder eine Oberschwester), aber nach wie vor „Missstände“, gerade im baulichen Bereich. So sind noch immer Sechsbettzimmer ohne Sichtschutz in Betrieb. Die Spitalsgesellschaft KAGes will daher laut ihrem Aufsichtsratsvorsitzenden Günter Dörflinger ein Bauprojekt vorziehen: Geplant ist ein Bettentrakt in Holzbauweise, Details müssen aber erst festgelegt werden.