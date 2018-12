Heli flog tonnenschwere Rampe auf die Festung

Binnen einer halben Stunde erledigt! Die Firma Wucher transportierte am Donnerstag eine in mehrere Teile zerlegte Rampe auf die Festung Hohensalzburg. „Sie wiegt gesamt 5,5 Tonnen“, so Christian Gruber von der Firma Neudecker aus Köstendorf. Die Rampe erleichtert den Weg zum Aufzug im Glockenturm. Dieser wiederum ermöglicht künftig einen barrierefreien Zugang.