Schutzbau im Zeller Becker für 4700 Bewohner

Zehn Millionen Euro wurden seit dem Baustart im Oktober 2017 bereits investiert. Die Salzachaufweitung zwischen Bruck an der Glocknerstraße und Kaprun auf insgesamt 3,5 Kilometern Länge ist weitgehend abgeschlossen. Zudem wurden Schutzdämme am Aufhausner Bach und im Retentionsraum Brucker Moos errichtet. Auch die Arbeiten an der neuen Mayereinödbrücke über die Salzach zwischen Zell am See und Kaprun mit einer Spannweite von 50 Metern und einem Gewicht von 815 Tonnen wurden im Juni dieses Jahres abgeschlossen.