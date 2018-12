Wöber mit brutaler Rolle im Amsterdam-Thriller

Ajax? Suchte den spielerischen Weg. Und wurde belohnt. Tadic schloss einen tollen Spielzug ab – 1:1 (61.). Doch nur sechs Minuten später gab’s den Rückschlag. Wöber war mittendrin. Er holte auf der Seitenlinie Goretzka mit voller Wucht von den Beinen und sah zurecht Rot. Da kam Alaba-Freund Ribéry angerauscht, um den Verteidiger zu stellen. Ehe auch Müller nach Kung-Fu-Tritt Rot bekam. „Zu Recht. Er hat sich auch schon entschuldigt“, verriet Bayern-Trainer Kovac später. Der Hit war längst am „Kochen“. Noch mehr, als Tadic Ajax per Foulelfer in Führung brachte. Doch der Traum vom Gruppensieg endete im furiosen Finish. Erst sorgte auch Lewandowski per Foulelfer für den Doppelpack, dann traf Coman zum 3:2 für die Bayern.